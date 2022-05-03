Наставник Вереса Юрий Вирт поразмыслил о том, кто может возглавить "горняков" после итальянского наставника.

"Человек хочет работать. Он – иностранец, приехал сюда работать. Если футбола у нас не будет, то он вправе покинуть Шахтер.

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Непонятно, когда восстановится УПЛ. Через 2, 3, 4, 5 месяцев – мы можем только догадываться. Это важный вопрос, но, думаю, он может и продолжить тренировать "горняков". Любое решение будет обоснованным.

Думаю, у него есть приглашения от ведущих европейских клубов и он может покинуть Шахтер. Дай бог, чтобы украинский футбол как можно скорее восстановился. Если будет такая информация, я думаю, он останется. Тем более что Шахтер, вероятно, получит прямую путевку в группу Лиги чемпионов, если Вильярреал не выиграет турнир.

Если Де Дзерби все-таки уйдет – решение относительно нового тренера будут принимать руководители Шахтера: президент, генеральный директор, спортивный, Дарио Срна. Скорее всего это будет украинский тренер. И это будет правильным решением, поскольку и футболисты в основном остались украинские. Думаю, Шахтеру нужен украинский тренер", – сказал Вирт в комментарии Tribuna.

Напомним, итальянский специалист возглавил Шахтер 25 мая 2021 года. Его контракт с дончанами действует до 30 июня 2023 года.

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