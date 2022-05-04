"Я не схильний обговорювати рішення Де Дзербі. Я читав його інтерв’ю, мені подобається його позиція. Він казав, що з Україною, що йому подобається український народ, український чемпіонат. Казав, що навіть готовий безкоштовно працювати у Шахтарі.

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Степаненко сказав, що Де Дзербі разом із помічниками на 50% уже попрощався з командою. Але, як я зрозумів, остаточного рішення ще немає.

Хто міг би його замінити? Неправильно говорити про кандидатури, на цей момент Де Дзербі для мене – тренер Шахтаря. Італієць провів дуже серйозну роботу в Шахтарі, зробив певний внесок у розвиток українського футболу. Чим більше таких тренерів буде у нашому чемпіонаті, тим цікавішим він буде.

Чи готовий я очолити Шахтар? На цей момент я – тренер Чорноморця, про що ми можемо говорити? Це дуже дорогий для мене клуб. Сказати, що я дуже люблю цю команду, буде мало", – сказав Григорчук у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, 57-річний фахівець очолив Чорноморець у грудні 2021-го, підписавши контракт на 2,5 роки.

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