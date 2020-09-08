"Все произошло очень быстро. За полтора дня решение было принято. Я пообщался с руководством клуба – амбиции есть, люди очень много уже сделали для футбола – инфраструктура, условия. Также есть большие планы и на будущее.

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Руководство хочет достигать высоких результатов. Я увидел серьезную заинтересованность в моих услугах, поэтому мы быстро договорились обо всем, и я здесь. Я в клубе только три дня, но кажется, что гораздо дольше. Уже с головой погрузился в работу.

Усиление под еврокубки? Пока загадывать не нужно, сейчас все наши усилия, мысли и действия направлены на то, чтобы постараться выиграть чемпионат. Это главная цель. Нужно ее достичь и в дальнейшем будем думать, какие-то предпринимать шаги для дальнейшего развития", – цитирует Григорчука Football.ua.

После 22-х туров чемпионата Беларуси Шахтер Солигорск лидирует в турнирной таблице, опережая БАТЭ по дополнительным показателям. Напомним, предшественником Григорчука в Шахтере был другой украинский специалист – Юрий Вернидуб.

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