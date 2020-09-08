"Все сталося дуже швидко. За півтора дня рішення вже було прийнято. Я поспілкувався з керівництвом клубу – амбіції є, люди дуже багато вже зробили для футболу – інфраструктура, умови. Також є великі плани і на майбутнє.

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Керівництво хоче досягати високих результатів. Я побачив серйозну зацікавленість в моїх послугах, тому ми швидко домовилися про все, і я тут. Я в клубі тільки три дні, але здається, що набагато довше. Вже з головою занурився в роботу.

Підсилення під єврокубки? Поки загадувати не потрібно, зараз всі наші зусилля, думки і дії спрямовані на те, щоб постаратися виграти чемпіонат. Це головна мета. Потрібно її досягти і в подальшому будемо думати, які робити кроки для подальшого розвитку", – цитує Григорчука Football.ua.

Після 22-х турів чемпіонату Білорусі Шахтар Солігорськ лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи БАТЕ за додатковими показниками. Нагадаємо, попередником Григорчука у Шахтарі був інший український фахівець – Юрій Вернидуб.

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