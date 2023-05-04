"Завершение атаки – это мастерство футболистов. Где-то не доигрываются эти моменты, принимаются неправильные решения. Нам не хватает этого мастерства, поэтому над этим надо работать.

Разгромная победа Черноморца в видеообзоре матча с Колосом – 3:0

Сначала – это талант футболиста, потом – работа, а дальше – опыт. Такая игра, как с Колосом, должна обогащать футболиста. В следующем матче он должен сделать коррективы, поправки и быть в атаке более агрессивным, настойчивым. Концовка атаки этого требует.

Эти три очка очень важны в стратегическом плане. Из-за этого какие-то моменты могут страдать. Возможно, где-то было больше прагматизма, чем красоты футбола. В общем, по стилю, по тому, как мы договаривались развивать атаки, какие средства применять, тактические и технические элементы – в этом плане мы выглядели неплохо. Но, конечно, у нас были значительно лучшие игры, чем с Колосом. Даже те, которые мы не выиграли", – сказал Григорчук на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Черноморец разгромил Колос со счетом 3:0 – эта победа стала 40-вой крупной викторией в истории одесситов в чемпионатах Украины.

Черноморец в большинстве разгромил Колос – третье поражение подряд ухудшило шансы ковалевцев на еврокубки