"Завершення атаки – це майстерність футболістів. Десь не дограються ці моменти, приймаються неправильні рішення. Нам не вистачає цієї майстерності, тому над цим треба працювати.

Розгромна перемога Чорноморця у відеоогляді матчу з Колосом – 3:0

Спочатку – це талант футболіста, потім – робота, а далі – досвід. Така гра, як з Колосом, має збагачувати футболіста. У наступному матчі він має зробити корективи, поправки та бути в атаці агресивнішим, наполегливішим. Кінцівка атаки цього вимагає.

Ці три очки дуже важливі у стратегічному плані. Через це якісь моменти можуть страждати. Можливо десь було більше прагматизму, ніж краси футболу. Загалом, за стилем, за тим, як ми домовлялися розвивати атаки, які засоби застосовувати, тактичні та технічні елементи – у цьому плані ми виглядали непогано. Але, звичайно, у нас були значно кращі ігри, ніж з Колосом. Навіть ті, які ми не виграли", – сказав Григорчук на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Чорноморець розгромив Колос з рахунком 3:0 – ця перемога стала 40-вою великою вікторією в історії одеситів в чемпіонатах України.

Чорноморець у більшості розгромив Колос – третя поразка поспіль погіршила шанси ковалівців на єврокубки