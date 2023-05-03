В поединке 24-го тура чемпионата Украины "моряки" разбили "хлеборобов". Смотрите видео голов и обзор дуэли на "Футбол 24".

Подопечные Романа Григорчука вышли вперед уже в начале матча: Бадибанга головой замкнул в дальний угол после навеса с углового от Кузыка. После перерыва Алефиренко удвоил преимущество "моряков", забив свой седьмой гол за Черноморец.

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Болбат мог перевернуть игру, но чудом не попал в уже пустые ворота соперника, пробив с близкого расстояния в стойку. В середине второго тайма Демченко довел счет до разгрома после рокового рикошета от Чоботенко. Исаенко в конце матча окончательно похоронил шансы Колоса отыграться, оставив свою команду в меньшинстве после грязного подката.

Как следствие, Черноморец поднялся с двенадцатой сразу на девятую строчку турнирной таблицы УПЛ, а Колос остался десятым.

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