Как известно, несколько дней назад Григорчук покинул клуб, в котором работал с лета 2020 года, сменив на посту другого украинского коуча Юрия Вернидуба. С белорусской командой он выиграл чемпионат-2020 и завоевал Суперкубок страны-2021.

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"Еще до переезда в Беларусь, я хотел вернуться в украинский футбол. Еще тогда я чувствовал, что пора работать дома. За свою карьеру я больше работал за границей, чем в Украине. Конечно, хотелось бы поработать в Украине. Тем более сейчас мне важно быть рядом с семьей и сыном. Как будет – посмотрим, загадывать не хочу", – цитирует Григорчука Football.ua.

К слову, специалист начал тренерскую карьеру в чемпионате Латвии, где и заканчивал играть. С тех пор (с 2000-го) Григорчук всего шесть сезонов работал в чемпионате Украины, где возглавлял запорожский Металлург и одесский Черноморец. Также, кроме Латвии и Беларуси, у него есть опыт работы в Азербайджане и Казахстане.

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