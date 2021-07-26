Як відомо, кілька днів тому Григорчук покинув клуб, в якому працював з літа 2020 року, змінивши на посаді іншого українського коуча Юрія Вернидуба. З білоруською командою він виграв чемпіонат-2020 і здобув Суперкубок країни-2021.

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"Ще до переїзду в Білорусь, я хотів повернутися в український футбол. Ще тоді я відчував, що настав час працювати вдома. За свою кар'єру я більше працював за кордоном, ніж в Україні. Звичайно, хотілося б попрацювати в Україні. Тим більше зараз мені важливо бути поруч з сім'єю і сином. Як буде – подивимося, загадувати не хочу", – цитує Григорчука Football.ua.

До слова, фахівець почав тренерську кар'єру в чемпіонаті Латвії, де й завершував грати. Відтоді (з 2000-го) Григорчук лише шість сезонів працював у чемпіонаті України, де очолював запорізький Металург та одеський Чорноморець. Також, окрім Латвії та Білорусі, у нього є досвід роботи в Азербайджані та Казахстані.

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