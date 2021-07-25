"Да, я уже в Одессе. На самом деле ситуация немного сложнее. В течение последних трех месяцев у меня был достаточно сложный период в жизни. В мае начались проблемы со здоровьем у моего 13-летнего сына. Я должен был быть рядом с ним, а семью забрать с собой в Беларусь было невозможно. Поэтому, мой уход из Солигорска мог случиться раньше.

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И этот вопрос мы обсуждали с руководителями клуба. Но на тот момент, я смог справиться с этими проблемами и ситуация, казалось бы, нормализовалась. Однако, дней за 10 до игры с Фолой снова возникла проблема у сына. Я вынужден был поехать домой. Поэтому, перед этой игрой меня практически не было с командой. Я приехал только накануне игры.

Допускаю, что в столь напряженный период, когда команда постоянно проводит важные игры, это могло негативно повлиять на игроков. Дальше говорить не о чем. Мы проиграли команде, которой мы не можем проигрывать. После этого, никаких других вариантов, кроме как попрощаться, не оставалось. Я думаю, что сейчас от этого решения выиграет и клуб, и я смогу спокойно решить свои семейные проблемы", – цитирует Григорчука Football.ua.

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