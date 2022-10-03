"Могу сказать, что мы имеем определенные испытания. Мы должны справиться с этим, преодолеть, держать выше голову и идти дальше. Я думаю, что мы проиграли из-за стечения обстоятельств, которые были явно не в нашу пользу.

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Понимаем, что очков набрали мало, но из 5 игр у нас нет ни одной игры, чтобы нас кто-нибудь переигрывал. Несколько игр были стопроцентно выигрышны для нас. Я это говорю для того, чтобы мы сами понимали, что опускать руки не нужно. Мы должны работать и идти дальше.

В обороне мы допустили, я бы сказал, легкие ошибки, которые мы не должны допускать, играя в меньшинстве. Это не была ситуация, что мы играем в меньшинстве, и такие моменты должны возникать. Мы могли это предотвратить", – сказал Григорчук на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Черноморец в этом сезоне еще не побеждал: две ничьи и три поражения отбросили одесситов с 2 очками на предпоследнюю строчку турнирной таблицы УПЛ.

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