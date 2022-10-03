"Можу сказати, що ми маємо певні випробування. Ми маємо впоратись з цим, перебороти, тримати вище голову і йти далі. Я думаю, що ми програли через збіг обставин, який був явно не на нашу користь.

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Розуміємо, що очок набрали мало, але з 5 ігор у нас немає жодної гри, щоб нас хтось перегравав. Декілька ігор були стопроцентно виграшні для нас. Я це говорю для того, щоб ми самі розуміли, що опускати руки не треба. Ми повинні працювати і йти далі.

В обороні ми припустились, я б сказав, легких помилок, яких ми не повинні припускатись, граючи у меншості. Це не була ситуація, що ми граємо в меншості, і такі моменти повинні виникати. Ми могли цьому запобігти", – сказав Григорчук на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Чорноморець у цьому сезоні ще не перемагав: дві нічиї та три поразки відкинули одеситів з 2 очками на передостанню сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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