Александрия победила и ворвалась в когорту лидеров УПЛ. Матч стал особенным из-за вратарского кризиса Черноморца. В начале второго тайма Непогодов получил красную за игру рукой за пределами штрафной. Паст его заменил, но сразу травмировался. В воротах вынужден был доигрывать 20-летний Варакута.

Александрия в большинстве вырвала победу над Черноморцем – динамовец дважды ассистировал, тройная замена вратарей

70 минут команды играли "сухо", только после этого посыпались голы. Александрия открыла счет усилиями Мирошниченко, откликнувшегося на пас Волошина и коррекцию от Третьякова. Кстати, оба ассистента за две минуты до этого вышли на смену.

Черноморец отыгрался пушечным ударом Брагару с линии штрафной. Однако удержать ничью одесситам не удалось. Александрия остро атаковала и нашла момент для победного гола. Забил его звездный "новичок" Ковалец. Кирилл отличился в первом же матче после возвращения.