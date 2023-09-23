"У нас было больше, чем раньше, футбольных моментов в атаке, которых мы стремимся достичь. В то же время мы допускали незначительные ошибки в начале атак. Это маленький минус для нас. Впрочем победа на выезде, такое количество голов – здесь больше позитива.

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Во втором тайме мы не хотели отдавать Александрии инициативу. Стремились продолжать играть еще лучше, чем до перерыва. Я понимаю, что мне легче говорить, чем это сделать. Однако у футболистов на подсознательном уровне есть такое. Во время паузы я подчеркивал, что ни в коем случае нельзя думать о счете, и от этого отталкиваться.

Соперник тоже пытался добавить, больше нас прессинговать. Мы в этот момент принимали неправильные решения, ошибались, поэтому, возможно из-за этого соперник был определенное время острее и больше был с мячом", – сказал Григорчук в послематчевом комментарии.

Напомним, после 8-ми туров Черноморец идет в турнирной таблице УПЛ на второй строчке, набрав 15 очков.

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