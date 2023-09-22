В поединке 8-го тура Черноморец на выезде уничтожил Александрию (5:1). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Александрия начала активно, но к 20 минуте уже горела 0:2. Беспорядок в защите позволил Черноморцу уйти на перерыв, оформив покер.

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Разговор в раздевалке, очевидно, дал свои плоды – хозяева после отдыха взялись создавать моменты у ворот соперника. Кравченко в середине тайма все-таки размочил счет, но уже через четыре минуты "моряки" забили в пятый раз и довели безвыигрышную серию Александрии до шести матчей.

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