"У нас було більше, ніж раніше, футбольних моментів в атаці, яких ми прагнемо досягти. Водночас ми припускались незначних помилок на початку атак. Це маленький мінус для нас. Утім перемога на виїзді, така кількість голів – тут більше позитиву.

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У другому таймі ми не хотіли віддавати Олександрії ініціативу. Прагнули продовжувати грати ще краще, ніж до перерви. Я розумію, що мені легше говорити, ніж це зробити. Однак у футболістів на підсвідомому рівні є таке. Під час паузи я наголошував, що у жодному разі не можна думати про рахунок, і від цього відштовхуватись.

Суперник теж намагався додати, більше нас пресингувати. Ми в цей момент ухвалювали неправильні рішення, помилялися, тож, можливо через це суперник був певний час гостріший і більше був із м'ячем", – сказав Григорчук у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, після 8-ми турів Чорноморець йде у турнірній таблиці УПЛ на другій сходинці, набравши 15 очок.

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