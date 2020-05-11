Григорчук готов принять сборную – украинский специалист прокомментировал слухи об иностранной команде

Известный украинский тренер Роман Григорчук прокомментировал информацию об интересе сборной Азербайджана к нему.

"Я не придал этим публикациям особого значения. У меня никаких конкретных контактов с АФФА не было. Я даже не знаю ничего о списке из 32 кандидатов на место тренера сборной Азербайджана.

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Я действительно ничего не могу сказать об этом. Ко мне никто не обращался, никто не звонил. Возможно, мое имя попало туда после моего интервью, где я заявил, что готов работать в сборной, но не называл имя команды. Просто отметил, что чувствую себя готовым к этому. Возможно, после этого в СМИ и появились такие публикации. Раньше я не мог представить себя в национальной команде. Сейчас такой вариант работы не исключаю. Это может быть очень интересная и насыщеная работа", – обьяснил Григорчук в комментарии Azerisport.

Напомним, 55-летний специалист работал в Украине с запорожским Металлургом и одесским Черноморцем. Последней командой украинца была казахская Астана, с которой он успел выиграть чемпионат и Суперкубок страны.

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