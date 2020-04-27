"Он специфический тренер, к нему сложно найти подход": Фомин оценил шансы Григорчука возглавить Динамо

Форвард Мариуполя Руслан Фомин поделился мыслями относительно экс-наставника Черноморца и запорожского Металлурга Романа Григорчука.

"Могло бы у Григорчука получиться с Динамо? Безусловно, могло бы. Я считаю его сильным тренером с жестким характером. Наверное, не каждый может выдержать этот характер.

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Но со своим стремлением к победам, к требованиям даже на тренировках – я думаю, Роман Иосифович что-о изменил бы в Динамо, 100%. А в какую сторону, был бы результат или нет, трудно сказать. Он специфический тренер, к нему сложно найти подход. Он больше тактик, чем мотиватор", – сказал Фомин в интервью изданию Football.ua.

Напомним, 34-летний нападающий успел поработать с Григорчуком в 2014 году в одесском Черноморце, а затем вместе со своим наставником перебрался в азербайджанскую Габалу.

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