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Григорчук готовий прийняти збірну – український фахівець прокоментував чутки про іноземну команду

08:30 1534 Читать на русском
Григорчук готовий прийняти збірну – український фахівець прокоментував чутки про іноземну команду
Роман Григорчук / Фото з відкритих джерел

Відомий український тренер Роман Григорчук прокоментував інформацію про інтерес збірної Азербайджану до нього.

"Я не надав цим публікаціям особливого значення. У мене ніяких конкретних контактів з АФФА не було. Я навіть не знаю нічого про список з 32 кандидатів на місце тренера збірної Азербайджану.

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Я дійсно нічого не можу сказати про це. До мене ніхто не звертався, ніхто не дзвонив. Можливо, моє ім'я потрапило туди після мого інтерв'ю, де я заявив, що готовий працювати в збірній, але не називав ім'я команди. Просто зазначив, що відчуваю себе готовим до цього. Можливо, після цього в ЗМІ і з'явилися такі публікації. Раніше я не міг уявити себе в національній команді. Зараз такий варіант роботи не виключаю. Це може бути дуже цікава і насичена робота", – пояснив Григорчук в коментарі Azerisport.

Нагадаємо, 55-річний фахівець працював в Україні із запорізьким Металургом та одеським Чорноморцем. Останньою командою українця була казахська Астана, з якою він встиг виграти чемпіонат і Суперкубок країни.

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Світ Українці за кордоном Головне Азербайджан Азербайджан Роман Григорчук Роман Григорчук
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