"Я категорически против подобных действий, когда футболисты, ну я не знаю, перегибают немного палку. Думаю, что в любой тренировочной игре надо вести себя таким образом, чтобы даже если назревает какой-то конфликт, даже если какая-то провокация или шанс на эту провокацию, надо вести себя так, что пригасить это все.

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Важно понимать, что для нас главное – играть и тренироваться, а не выяснять как-то принципиально свои отношения или что-то такое. Поэтому я считаю, что это очень неправильно.

Слава Богу, что тот футболист, который был вовлечен в это или принимал непосредственное участие, извинился буквально перед всеми, поэтому этот вопрос закрыт. Но в этом есть лишь маленький нюанс. Как правило, подобные вещи происходят с людьми, которые любят футбол.

Потому что те люди, которые не очень или ровненько относятся к футболу, то с ними, как правило, это не случается. А эти люди, вот одно хорошо, что я могу взять, и говорить об этом человеке - это то, что действительно это достаточно принципиальный футболист. Футболист, который хочет постоянно выигрывать, и маленький плюсик здесь есть. Но здесь больше минус", – поделился Григорчук в интервью YouTube-каналу Черноморца.

Напомним, в спарринге с Ингульцом Бадибанга не стал терпеть грубость от Юрия Козыренко и в следующем эпизоде влетел двумя ногами в игрока, а затем устроил перепалку с наставником петровцев Владиславом Лупашко и даже ударил его ассистента Игоря Ермакова. К чести легионера, на следующий день он извинился у всех за свой эмоциональный поступок.

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