Перед началом весенней части сезона 2023/24 Черноморец проводил спарринг с Ингульцом. Одесситы проигрывали со счетом 1:3, а в одном из эпизодов игрок Ингульца Юрий Козыренко грубо сфолил против Бадибанги, а тот не замедлил с ответом.

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Бельгиец в следующем моменте влетел двумя ногами в Козыренко, за что сразу же получил красную карточку. Однако, Зиги не успокоился и после этого: сначала эмоционально ответил на замечание наставника Ингульца Владислава Лупашко, а затем вообще ударил ассистента тренера соперников Игоря Ермакова. Стычка, к счастью, не переросла во что-то большее.

Как сообщает UA-Футбол, Бадибанга на следующий день позвонил Ермакову и извинился за свой эмоциональный поступок. Что касается Козыренко, то игрок Ингульца чудом избежал тяжелой травмы, поскольку его нога была в движении над газоном. Последствия могли быть значительно серьезнее, если бы она находилась на земле.

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