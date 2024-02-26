"Я категорично проти подібних дій, коли футболісти, ну я не знаю, перегинають трішки палку. Думаю, що у будь-якій тренувальній грі треба поводитися таким чином, щоб навіть якщо назріває якийсь конфлікт, навіть якщо якась є провокація чи шанс на цю провокацію, треба поводити себе так, що пригасити це все.

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Важливо розуміти, що для нас головне – грати і тренуватись, а не виясняти якось принципово свої стосунки чи щось таке. Через те я вважаю, що це дуже неправильно.

Слава Богу, що той футболіст, який був залучений в це або брав безпосередню участь, перепросив буквально перед всіма, через те це питання закрите. Але в цьому є лише маленький нюанс. Як правило, подібні речі відбуваються з людьми, які люблять футбол.

Бо ті люди, які не дуже або рівненько ставляться до футболу, то з ними, як правило, це не трапляється. А ці люди, от одне добре, що я можу взяти, і говорити про цю людину – це те, що дійсно це досить принциповий футболіст. Футболіст, який хоче постійно вигравати, і маленький плюсик тут є. Але тут більше мінус", – поділився Григорчук в інтерв'ю YouTube-каналу Чорноморця.

Нагадаємо, у спарингу з Інгульцем Бадібанга не став терпіти грубість від Юрія Козиренка і у наступному епізоді влетів двома ногами у гравця, а потім влаштував перепалку з наставником петровців Владиславом Лупашком і навіть вдарив його асистента Ігоря Єрмакова. До честі легіонера, наступного дня він перепросив у всіх за свій емоційний вчинок.

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