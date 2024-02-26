В рамках 18-го тура УПЛ 2023/24 Заря сыграет с Ворсклой, а Оболонь принимает Черноморец. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Заря – Ворскла

Луганчане завершили осеннюю часть чемпионата на минорной ноте, выдав 5-матчевую безвыигрышную серию и оставшись в зоне плей-офф за выживание. В теории, такой провал должен был бы стимулировать руководство к действиям – назначение проверенного тренера, инвестиций в новичков и усиливая менеджмент. В принципе, определенные шаги были сделаны, но оценить их трудно.

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Клуб подписал четырех футболистов – среди них защитник, форвард и опорник. Также к команде присоединился экс-аналитик сборной Авраам Кампомар. Вроде и неплохо, вот только коучем остается Юрий Коваль, новички являются тотальными ноунеймами (кроме Смияна), а Алефиренко, Снурницын и Нагнойный отстранены от тренировок. Конечно же, из-за нежелания продлевать контракт – вот такие прогрессивные порядки у Зари.

Также главный тренер жаловался на частые простуды по ходу сборов. Из игровых новинок можно отметить разве что наигрыш Горбача на правом фланге, а так ничего особенного.

Ворскла входит в весеннюю часть под руководством Сергея Долганского. Клуб почти сохранил прошлогодний состав, потеряв лишь Юрченко, и усилился рядом ноунеймов. Были и известные подписания – в Полтаву переехали хавбек Мякушко и форвард Ковталюк, который забивал "зелено-белым" в Лиге конференций за Дилу. Их активно интегрировали в основной ростер.

Команда перестроилась на схему 4-2-3-1, хотя наигрывалась и 4-3-3. Из интересностей можно отметить перевод Бацулы в центр обороны – во времена Виктора Скрипника он бегал на флангах обороны и атаки. Посмотрим, что из этого получится.

Кадровая ситуация

Травмированы: –

Дисквалифицированы: Скляр, Степанюк (Ворскла)

Ориентировочные составы на матч Заря – Ворскла

Заря: Сапутин – Бутко, Джордан, Батагов, Вантух – Яцик, Башич – Горбач, Волошин, Бугай – Герреро

Ворскла: Исенко – Пердута, Рамирес, Бацула, Корниенко – Челядин, Толи – Кане, Фелипе, Мякушко – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – ТБ 2,5

Коллективы примерно равны. К тому же, они находятся на стадии перестройки. Да и тренеры, по большому счету, начинающие (хотя коуч Зари тренировал когда-то давно). Полтавчане выглядят несколько перспективнее, ведь они имели стабильные сборы и идут значительно выше по таблице, однако сейчас все начинается с чистого листа – ну, почти с чистого.

Не станем делать прогноз, но голы должны быть. Возможно, даже дотянутся до ТБ 2,5, ведь атака у Ворсклы и Зари достаточно перспективная – в отличие от обороны.

Оболонь – Черноморец

Киевляне за зиму усилились только Вишневским, Запорожцем и Грисьом. Стабильную практику получил только последний. Из потерь – только Фатеев. Словом, команда Валерия Иващенко в кадровом плане особо не изменилась.

В игровом плане стоит отметить схему с двумя центральными защитниками, как наигрывали на сборах. В первом круге Оболонь была хамелеоном, способным работать в нескольких моделях – интересно, откажется ли тренерский штаб от этой адаптивности весной. Также интересно наблюдать за постоянной ротацией голкиперов – оказывается, такое бывает не только у Реала.

Черноморец осенью страдал от короткой скамейки, однако почти всю зиму клуб молчал на трансферном рынке. Еще и продал Брагару в Динамо (однако он перейдет только летом) и разошелся с Хадидой. На этом фоне пошли разговоры о потенциальном уходе Романа Григорчука, но тренер остается на месте.

Во время сборов одесситы усилились только центрбеком Арсичем и крайним защитником Голубом. Перед самым возобновлением УПЛ подвезли еще четырех новичков – левого фулбека Шаповала, опорника Икалибо, голкипера Вечного и нападающего Зе Гомеса. Последний брал золото чемпионата Европы U-17 и U-19 в составе сборной Португалии. 24 летний форвард является воспитанником Бенфики.

Кадровая ситуация

Травмированы: Путря, Салюк (Черноморец)

Дисквалифицированные: Вовкун, Мороз (Оболонь)

Ориентировочные составы на матч Оболонь – Черноморец

Оболонь: Кичак – Грисьо, Приймак, Карась, Осман – Косовский, Черненко – Мединский, Слободян, Груша – Краснопир

Черноморец: Варакута – Голуб, Гучек, Арсич, Ермаков – Васильев – Бадибанга, Кузык, Шпорн, Штогрин – Иеде

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Битва команд-конструкторов. Трудно понять, на что эти команды способны сейчас. В матче первого круга Черноморец легко переехал Оболонь, однако киевляне и одесситы слишком непредсказуемы. Можно ожидать голов, но их количество – как и победителя – предсказать сложно.

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