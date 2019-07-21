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Гремио сделал предложение Динамо о переходе Сидклея, – СМИ

10:54 74 Читати українською
Гремио сделал предложение Динамо о переходе Сидклея, – СМИ
Сидклей / фото: ФК Динамо

Бразильский легионер Динамо Сидклей Феррейра вскоре может покинуть команду.

Гремио уже сделал предложение Динамо об аренде 26-летнего бразильца, сообщает esporte.uol.com.br.

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По информации издания, бразильский клуб хочет подписать левого защитника киевлян на полтора года. Динамо, в свою очередь, настаивает на полноценном трансфере Сидклея, которого оценивает в 3,5 млн евро.

Отмечается, что стороны проведут еще один этап переговоров, чтобы договориться о сумме компенсации за исполнителя.

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К слову, в прошлом сезоне в активе бразильского универсала 23 матча за Динамо во всех турнирах, где Сидклей забил гол и отдал 2 результативные передачи.

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