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Греміо зробив пропозицію Динамо щодо переходу Сідклея, – ЗМІ

10:54 656 Читать на русском
Греміо зробив пропозицію Динамо щодо переходу Сідклея, – ЗМІ
Сідклей / фото: ФК Динамо

Бразильський легіонер Динамо Сідклей Феррейра невдовзі може покинути команду.

Греміо вже зробив пропозицію Динамо щодо оренди 26-річного бразильця, повідомляє esporte.uol.com.br.

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За інформацією видання, бразильський клуб хоче підписати лівого захисника киян на півтора року. Динамо, своєю чергою, наполягає на повноцінному трансфері Сідклея, якого оцінює у 3,5 млн євро.

Відзначається, що сторони проведуть ще один етап переговорів, щоб домовитися про суму компенсації за виконавця.

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До слова, у минулому сезоні в активі бразильського універсала 23 матчі за Динамо в усіх турнірах, де Сідклей забив гол та віддав 2 результативні передачі.

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Теги
Динамо Динамо Феррейра Сідклей Феррейра Сідклей Греміо Греміо Трансфери Динамо Київ
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