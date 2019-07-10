Сидклей счастлив в Динамо, однако не исключает возвращения на родину

Бразилец Сидклей рассказал о своих планах относительно продолжения карьеры.

26-летний игрок не избегает темы возможного возвращения в родной чемпионат.

Сидклей может стать игроком Сан-Паулу

"Это был очень хороший год в Динамо. Я очень быстро адаптировался в команде, играл много игр, забивал голы, отдавал голевые передачи.

Команда очень хорошая, очень хорошо меня встретила, и я надеюсь, что все пойдет к лучшему. У меня все хорошо, я счастлив в клубе, но я никогда не исключаю возвращения в Бразилию", – сказал Сидклей в комментарии Lance.

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Напомним, Александр Хацкевич решил не брать бразильского латераля на первый предсезонный сбор в Австрии, что заставляет сомневаться в перспективах Сидклея в составе Динамо.