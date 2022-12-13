Инициатива, которая должна была сделать клубный чемпионат мира более привлекательным для зрителей, оказалась под угрозой.

Идея ФИФА состоит в том, чтобы провести клубный ЧМ 2025 года в США. Это должен быть первый розыгрыш, в котором примут участие 32 клуба. Такой формат якобы изменит отношение к турниру, к которому настоящий интерес есть только в Южной Америке.

Норвегия задумалась над выходом из ФИФА – все из-за Инфантино

Джанни Инфантино надеялся закрыть организационные вопросы в прошлую пятницу, когда состоялось заседание Ассоциации европейских клубов (ECA). Однако глава ФИФА даже не пришел на встречу, когда стало ясно, что никто не собирается подписывать никакие документы.

По информации SportMail, это своеобразный акт мести за то, что ФИФА отказалась подписывать Меморандум о взаимном уважении. Этот документ регламентирует установление дат международных матчей, обязательства клубов отпускать игроков и выплаты компенсаций, если футболист получил травму в сборной. Действующее соглашение завершается в декабре. Если новое так и не подпишут, то теоретически клубы смогут не отпустить игроков в сборные на мартовские матчи.

Следовательно, сторонам предстоит уладить сразу два важных вопроса. В противном случае европейские клубы вполне могут сорвать инициативу, которую ФИФА оценивает в 150 миллионов евро. И это только призовые. Дело в том, что нужно не просто организовать клубный ЧМ, но и провести квалификацию, формат которой пока не утвержден.

В то же время, клубы хотят нормального урегулирования международных пауз. Чтобы расписание было утверждено до того, как клубные команды начинают свои регулярные сезоны.