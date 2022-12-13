Ідея ФІФА полягає в тому, щоб провести клубний ЧС 2025 року в США. Це мав би бути перший розіграш, в якому візьмуть участь 32 клуби. Такий формат нібито змінить ставлення до турніру, до якого наразі справжній інтерес є лише в Південній Америці.

Норвегія задумалась над виходом з ФІФА – все через Інфантіно

Джанні Інфантіно сподівався закрити організаційні питання минулої п'ятниці, коли відбулося засідання Асоціації європейських клубів (ECA). Проте очільник ФІФА навіть не прийшов на зустріч, коли стало зрозуміло, що ніхто не збирається підписувати жодних документів.

За інформацією SportMail, це своєрідний акт помсти за те, що ФІФА відмовилася підписувати Меморандум про взаємоповагу. Цей документ регламентує встановлення дат міжнародних матчів, зобов'язання клубів відпускати гравців, та виплати компенсацій, якщо футболіст отримав травму в збірній. Чинна угода завершується у грудні. Якщо нову так і не підпишуть, то теоретично клуби зможуть не відпустити гравців у збірні на березневі матчі.

Відтак, сторонам належить владнати відразу два важливих питання. Інакше європейські клуби цілком можуть зірвати ініціативу, яку ФІФА оцінює в 150 мільйонів євро. І це лише призові. Річ у тім, що потрібно не просто організувати клубний ЧС, а ще й провести кваліфікацію, формат якої поки не затверджений.

Водночас клуби хочуть нормального врегулювання міжнародних пауз. Щоб розклад був затверджений до того, як клубні команди починають свої регулярні сезони.