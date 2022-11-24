"Мы в норвежской федерации предприняли много попыток поговорить с теми, кто мог быть оппозиционными кандидатами. Но сейчас есть 207 стран из 211, поддерживающих Инфантино.

Дания хочет выйти из ФИФА из-за скандального запрета на ЧМ-2022

В последние несколько недель использовалась унизительная возможность показать, что ФИФА и Инфантино базируют свое руководство на универсальных правах человека. Скорее была сведена вся обоснованная критика вокруг чемпионата мира к банальным западным двойным стандартам.

В ФФН мы не уверены, что Инфантино является лидером, который должен вести нас вперед. К сожалению, ни одна из конфедераций не выдвинула альтернативного кандидата к конечному сроку, поэтому Инфантино, к сожалению, является единственным кандидатом", – приводит слова Клавенес NRK.

Интересно, что ранее Датский футбольный союз высказался по поводу возможного выхода из ФИФА из-за запрета выходить на матчи ЧМ-2022 с повязкой One Love в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Германия сенсационно проиграла Японии на ЧМ-2022, пропустив от "своих" – разные таймы и расплата за транжирство