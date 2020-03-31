Гранды АПЛ против отмены сезона – жадная четверка "за"

За отмену результатов сезона в АПЛ выступают лишь несколько клубов-аутсайдеров.

Клубы английской Премьер-лиги уже давно обсуждают различные варианты окончания сезона-2019/20, однако не могут прийти к общему знаменателю. За полную отмену розыгрыша выступают лишь четыре клуба из нижней части турнирной таблицы, сообщает издание The Independent.

АПЛ может доиграть сезон по оригинальной схеме в стиле чемпионата мира

По мнению руководства этих команд, суммы, которые будут выплачены им по итогам сезона, в любом случае будут превышать средства, которые придется вернуть компаниям, траслирующим матчи, из-за отмены остальных туров. В свою очередь против идеи обнуления сезона выступают все клубы из верхней части турнирной таблицы Премьер-лиги.

Как спасти сезон 2019/20 – решения для Лиги чемпионов, чемпионатов, контрактов, трансферов и сборных