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Гранды АПЛ против отмены сезона – жадная четверка "за"

18:35 29 Читати українською
Гранды АПЛ против отмены сезона – жадная четверка "за"
Манчестер Юнайтед – Челси / Фото из открытых источников

За отмену результатов сезона в АПЛ выступают лишь несколько клубов-аутсайдеров.

Клубы английской Премьер-лиги уже давно обсуждают различные варианты окончания сезона-2019/20, однако не могут прийти к общему знаменателю. За полную отмену розыгрыша выступают лишь четыре клуба из нижней части турнирной таблицы, сообщает издание The Independent.

АПЛ может доиграть сезон по оригинальной схеме в стиле чемпионата мира

По мнению руководства этих команд, суммы, которые будут выплачены им по итогам сезона, в любом случае будут превышать средства, которые придется вернуть компаниям, траслирующим матчи, из-за отмены остальных туров. В свою очередь против идеи обнуления сезона выступают все клубы из верхней части турнирной таблицы Премьер-лиги.

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