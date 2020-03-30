АПЛ может доиграть сезон по оригинальной схеме в стиле чемпионата мира

Английская Премьер-лига продолжает рассматривать различные варианты возобновления сезона.

Существует вариант, при котором сезон доигрывают в июне-июле в изолированных лагерях в Лондоне и других городах, информирует The Independent.

АПЛ однозначно ответила по срокам восстановления сезона – торопиться никто не будет

АПЛ планирует в ускоренном режиме сыграть 92 матча, которые остались до конца турнира. Если утвердят такой вариант, то игры будут проходить каждый день, их будут транслировать по телевидению.

Согласно плану, каждая команда будет находиться в полной изоляции в своем лагере. Также игроки не будут иметь доступа к своим семьям. Ежедневно футболисты и персонал команд будут проходить тестирование, чтобы не подвергать опасности окружающих. Ранее похожую схему планировали использовать в Германии.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 чемпионат Англии приостановили после 29 тура.

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