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АПЛ может доиграть сезон по оригинальной схеме в стиле чемпионата мира

12:36 105 Читати українською
АПЛ может доиграть сезон по оригинальной схеме в стиле чемпионата мира
АПЛ может доиграть сезон по оригинальной схеме / ВВС

Английская Премьер-лига продолжает рассматривать различные варианты возобновления сезона.

Существует вариант, при котором сезон доигрывают в июне-июле в изолированных лагерях в Лондоне и других городах, информирует The Independent.

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АПЛ планирует в ускоренном режиме сыграть 92 матча, которые остались до конца турнира. Если утвердят такой вариант, то игры будут проходить каждый день, их будут транслировать по телевидению.

Согласно плану, каждая команда будет находиться в полной изоляции в своем лагере. Также игроки не будут иметь доступа к своим семьям. Ежедневно футболисты и персонал команд будут проходить тестирование, чтобы не подвергать опасности окружающих. Ранее похожую схему планировали использовать в Германии.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 чемпионат Англии приостановили после 29 тура.

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