Главный тренер Лечче Роберто Д'Аверса был уволен после позорного эпизода в конце матча с Вероной.

Лечче проиграло дома Вероне и продолжило неудачную серию. Команда набрала 5 очков за 12 туров и осела возле зоны вылета. Главный тренер был под угрозой увольнения и облегчил руководству решение ужасным поведением.

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После игры Роберто Д'Аверса вышел на поле выяснять отношения и ударил головой форварда Вероны – Тома Анри упал на газон. Лечче сегодня сообщило на официальном сайте, что тренер уволен в результате инцидента.

"На последних минутах была провокация. Я не хотел, чтобы моих игроков дисквалифицировали. Я вышел на поле не для того, чтобы кого-то бить. Хотел просто поблагодарить тренера Вероны, но ко мне обратился Анри. Ужасное зрелище, но я такого не планировал. Прошу прощения", – попытался оправдаться Д'Аверса.