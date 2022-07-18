Вратарь сборной Перу Педро Гальесе в красивом стиле парировал удар в конце матча.

Орландо Сити на выезде встречался с Атланта Юнайтед. Гости забили быстрый гол, но хозяева во втором тайме отыгрались. Атланта вообще могла вырвать победу, но Педро Гальесе показал свое мастерство.

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У Атланты в конце матча на замену вышел Двайер. Он надеялся стать героем встречи, когда из-за пределов штрафной пробил идеально в "девятку". Впрочем, вратарь Орландо в удивительном прыжке вытащил мяч.

Поединок завершился ничьей. Орландо Сити, за который играет Алешандре Пато, с 30 очками идет пятым в Восточной конференции, а Атланта, имея 24 балла, занимает 11 место.