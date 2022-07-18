Орландо Сіті на виїзді зустрічався з Атланта Юнайтед. Гості забили швидкий гол, але господарі в другому таймі відігралися. Атланта взагалі могла вирвати перемогу, але Педро Гальєсе показав свою майстерність.

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В Атланти наприкінці матчу на заміну вийшов Дваєр. Він сподівався стати героєм зустрічі, коли з-за меж штрафного майданчика пробив ідеально в "дев'ятку". Втім, воротар Орландо в дивовижному стрибку дістав м'яч.

Поєдинок завершився нічиєю. Орландо Сіті, за який грає Алешандре Пато, з 30 очками йде п'ятим у Східній конференції, а Атланта, маючи 24 бали, посідає 11 місце.