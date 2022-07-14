Чикаго Файр в ночь на четверг победил Торонто в чемпионате. Судьбу встречи решили два быстрых гола хозяев – дубль оформил Джон Дуран.

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Особенно красивым получился второй гол. Не столько гол, сколько ассист. Гутьеррес на собственной половине, прижатый к боковой линии, одним касанием пятой элегантно принял и сразу прокинул мяч дальше. Дуран реализовал выход один на один с вратарем.

Эта победа стала всего 5 в сезоне для Чикаго. Команда Джердана Шакири только сегодня поднялась со дна таблицы Восточной конференции.