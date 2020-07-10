Гранада вырвала победу над Реал Сосьедадом в матче с пятью голами – андалусийцы закрутили интригу в борьбе за ЛЕ

Реал Сосьедад потерпел поражение от Гранады и подпустил конкурентов на последнюю позицию в зоне Лиги Европы на минимальную дистанцию.

Поединок между Реал Сосьедадом и Гранадой в Сан-Себастьяне был важным для обоих клубов с точки зрения борьбы за еврокубки. Баски занимали седьмое место, а андалусийцы в случае победы приблизились бы к ним на расстояние одного очка, поравнявшись с Валенсией. Словом, осечка не устраивала никого, кроме "летучих мышей".

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В первом тайме Реал Сосьедад выглядел значительно активнее, удерживая мяч почти 70% игрового времени и нанеся 11 ударов по воротам соперника. Впрочем, по попаданиями в створ было равенство (2:2), причем оба точных выстрела гостей оказались голевыми: на 21-й минуте Пуертас головой замкнул навес Дуарте с левого фланга, а на 43-й Сольдадо воспользовался неудачной срезкой защитника и вышел один на один с Мойя – 0:2. Именно с этим счётом команды и отправились отдыхать.

Всего через две минуты после перерыва Реал Сосьедад отыграл один гол – это Мерино при подаче с углового подхватил отскок и пробил метров с восьми в правый нижний угол. Следующий голевой момент баски создали аж на 64-й минуте, когда Вилиан Хосе получил разрезной пас и вывалился один на один с голкипером – впрочем, бразилец пробил мимо дальней штанги. Гранада ничем не отвечала, играя на удержание счёта, за что и поплатилась. На 83-й минуте Джуара, вышедший на замену, прострелил с правого фланга в центр штрафной, а Оярсабаль в касание пробил в правую девятку – 2:2.

Казалось, что баски сейчас дожмут соперника, но ничего интересного у чужих ворот создать не удавалось. Гранада же на 89-й минуте неожиданно забила в третий раз: Мачис исполнил подачу со штрафного с левого фланга, а Дуарте замкнул на дальней штанге – 2:3! Реал Сосьдад так и не отыгрался.

Таким образом, Гранада набрала 50 очков и поднялась на девятую строчку в турнирной таблице, уступая Валенсии лишь по дополнительным показателям. Реал Сосьедад держится на седьмой позиции, но в активе басков всего 51 пункт.

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