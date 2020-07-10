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Гранада вырвала победу над Реал Сосьедадом в матче с пятью голами – андалусийцы закрутили интригу в борьбе за ЛЕ

22:32 - Читати українською
Гранада вырвала победу над Реал Сосьедадом в матче с пятью голами – андалусийцы закрутили интригу в борьбе за ЛЕ
Реал Сосьедад – Гранада – 2:3

Реал Сосьедад потерпел поражение от Гранады и подпустил конкурентов на последнюю позицию в зоне Лиги Европы на минимальную дистанцию.

47’ Микель Мерино
83’ Микель Оярсабаль
 
Антонио Пуертас 21’
Роберто Сольдадо 43’
Домінгуш Дуарте 89’
21’ Антонио Пуертас
43’ Роберто Сольдадо
47’ Микель Мерино
83’ Микель Оярсабаль
89’ Домінгуш Дуарте

Поединок между Реал Сосьедадом и Гранадой в Сан-Себастьяне был важным для обоих клубов с точки зрения борьбы за еврокубки. Баски занимали седьмое место, а андалусийцы в случае победы приблизились бы к ним на расстояние одного очка, поравнявшись с Валенсией. Словом, осечка не устраивала никого, кроме "летучих мышей".

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В первом тайме Реал Сосьедад выглядел значительно активнее, удерживая мяч почти 70% игрового времени и нанеся 11 ударов по воротам соперника. Впрочем, по попаданиями в створ было равенство (2:2), причем оба точных выстрела гостей оказались голевыми: на 21-й минуте Пуертас головой замкнул навес Дуарте с левого фланга, а на 43-й Сольдадо воспользовался неудачной срезкой защитника и вышел один на один с Мойя – 0:2. Именно с этим счётом команды и отправились отдыхать.

Всего через две минуты после перерыва Реал Сосьедад отыграл один гол – это Мерино при подаче с углового подхватил отскок и пробил метров с восьми в правый нижний угол. Следующий голевой момент баски создали аж на 64-й минуте, когда Вилиан Хосе получил разрезной пас и вывалился один на один с голкипером – впрочем, бразилец пробил мимо дальней штанги. Гранада ничем не отвечала, играя на удержание счёта, за что и поплатилась. На 83-й минуте Джуара, вышедший на замену, прострелил с правого фланга в центр штрафной, а Оярсабаль в касание пробил в правую девятку – 2:2.

Казалось, что баски сейчас дожмут соперника, но ничего интересного у чужих ворот создать не удавалось. Гранада же на 89-й минуте неожиданно забила в третий раз: Мачис исполнил подачу со штрафного с левого фланга, а Дуарте замкнул на дальней штанге – 2:3! Реал Сосьдад так и не отыгрался.

Таким образом, Гранада набрала 50 очков и поднялась на девятую строчку в турнирной таблице, уступая Валенсии лишь по дополнительным показателям. Реал Сосьедад держится на седьмой позиции, но в активе басков всего 51 пункт.

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Реал Сосьедад Реал Сосьедад Гранада Гранада Испания Реал Сосьедад - Гранада
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