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Реал получил результаты второго теста Винисиуса – нападающий "сливочных" провалил первый анализ

19:22 - Читати українською
Реал получил результаты второго теста Винисиуса – нападающий "сливочных" провалил первый анализ
Жуниор Винисиус / Фото из открытых источников

Форвард "сливочных" Жуниор Винисиус сможет помочь своей команде в решающих матчах чемпионата Испании.

Стали известны результаты дополнительного теста бразильского форварда Реала Жуниора Винисиуса, сообщает издание Marca.

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Напомним, 20-летний футболист, как и остальные игроки Реала, прошел тест на коронавирус за 48 часов до матча против Алавеса. Его результат вызвал беспокойство у врачей и процедуру пришлось повторить сегодня утром. Как следствие, второй тест оказался отрицательным.

Таким образом, Зидан может рассчитывать на бразильца в важном матче против "лисов", в котором "галактикос" попытаются оторваться от Барселоны на четыре пункта.

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