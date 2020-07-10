Гранада вирвала перемогу над Реал Сосьєдадом у матчі з п'ятьма голами – андалусійці закрутили інтригу в боротьбі за ЛЄ

Реал Сосьєдад зазнав поразки від Гранади й підпустив конкурентів на останню позицію в зоні Ліги Європи на мінімальну дистанцію.

Поєдинок між Реал Сосьєдадом і Гранадою у Сан-Себастьяні був важливим для обох клубів з точки зору боротьби за єврокубки. Баски посідали сьому сходинку, а андалусійці в разі перемоги наблизилися б до них на відстань одного очка, порівнявшись з Валенсією. Словом, осічка не влаштовувала нікого, крім "кажанів".

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У першому таймі Реал Сосьєдад виглядав значно активніше, тримаючи м'яч майже 70% ігрового часу й завдавши 11 ударів по воротах суперника. Втім, за влучаннями у площину була рівність (2:2), причому обидва точних постріли гостей виявились гольовими: на 21-й хвилині Пуертас головою замкнув навіс Дуарте з лівого флангу, а на 43-й Сольдадо скористався невдалою зрізкою захисника та вийшов сам на сам з Мойя – 0:2. Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

Всього через дві хвилини після перерви Реал Сосьєдад відквитав один гол – це Меріно при подачі з кутового підхопив відскок і пробив метрів з восьми у правий нижній кут. Наступний гольовий момент баски створили аж на 64-й хвилині, коли Віліан Хосе отримав розрізний пас і вивалився віч-на-віч з голкіпером – втім, бразилець пробив повз дальню стійку. Гранада нічим не відповідала, граючи на втримання рахунку, за що й поплатилася. На 83-й хвилині Джуара, який вийшов на заміну, прострілив з правого флангу в центр штрафного, а Оярсабаль у дотик пробив у праву дев'ятку – 2:2.

Здавалося, що баски зараз дотиснуть суперника, але нічого цікавого біля чужих воріт створити не вдавалося. Гранада ж на 89-й хвилині несподівано забила втретє: Мачіс виконав подачу зі штрафного з лівого флангу, а Дуарте замкнув на дальній стійці – 2:3! Реал Сосьєдад так і не відігрався.

Таким чином, Гранада набрала 50 очок й піднялася на дев'яту сходинку в турнірній таблиці, поступаючись Валенсії лише за додатковими показниками. Реал Сосьєдад тримається на сьомій позиції, але в активі басків всього 51 пункт.

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