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Гранада вирвала перемогу над Реал Сосьєдадом у матчі з п'ятьма голами – андалусійці закрутили інтригу в боротьбі за ЛЄ

22:31 - Читать на русском
Гранада вирвала перемогу над Реал Сосьєдадом у матчі з п'ятьма голами – андалусійці закрутили інтригу в боротьбі за ЛЄ
Реал Сосьєдад – Гранада – 2:3

Реал Сосьєдад зазнав поразки від Гранади й підпустив конкурентів на останню позицію в зоні Ліги Європи на мінімальну дистанцію.

47’ Мікель Меріно
83’ Мікель Оярсабаль
 
Антоніо Пуертас 21’
Роберто Сольдадо 43’
Домінгуш Дуарте 89’
21’ Антоніо Пуертас
43’ Роберто Сольдадо
47’ Мікель Меріно
83’ Мікель Оярсабаль
89’ Домінгуш Дуарте

Поєдинок між Реал Сосьєдадом і Гранадою у Сан-Себастьяні був важливим для обох клубів з точки зору боротьби за єврокубки. Баски посідали сьому сходинку, а андалусійці в разі перемоги наблизилися б до них на відстань одного очка, порівнявшись з Валенсією. Словом, осічка не влаштовувала нікого, крім "кажанів".

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У першому таймі Реал Сосьєдад виглядав значно активніше, тримаючи м'яч майже 70% ігрового часу й завдавши 11 ударів по воротах суперника. Втім, за влучаннями у площину була рівність (2:2), причому обидва точних постріли гостей виявились гольовими: на 21-й хвилині Пуертас головою замкнув навіс Дуарте з лівого флангу, а на 43-й Сольдадо скористався невдалою зрізкою захисника та вийшов сам на сам з Мойя – 0:2. Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

Всього через дві хвилини після перерви Реал Сосьєдад відквитав один гол – це Меріно при подачі з кутового підхопив відскок і пробив метрів з восьми у правий нижній кут. Наступний гольовий момент баски створили аж на 64-й хвилині, коли Віліан Хосе отримав розрізний пас і вивалився віч-на-віч з голкіпером – втім, бразилець пробив повз дальню стійку. Гранада нічим не відповідала, граючи на втримання рахунку, за що й поплатилася. На 83-й хвилині Джуара, який вийшов на заміну, прострілив з правого флангу в центр штрафного, а Оярсабаль у дотик пробив у праву дев'ятку – 2:2.

Здавалося, що баски зараз дотиснуть суперника, але нічого цікавого біля чужих воріт створити не вдавалося. Гранада ж на 89-й хвилині несподівано забила втретє: Мачіс виконав подачу зі штрафного з лівого флангу, а Дуарте замкнув на дальній стійці – 2:3! Реал Сосьєдад так і не відігрався.

Таким чином, Гранада набрала 50 очок й піднялася на дев'яту сходинку в турнірній таблиці, поступаючись Валенсії лише за додатковими показниками. Реал Сосьєдад тримається на сьомій позиції, але в активі басків всього 51 пункт.

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