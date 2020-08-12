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Бетис подтвердил коронавирус у своего игрока

09:32 - Читати українською
Бетис подтвердил коронавирус у своего игрока
Фото ФК Бетис

Пандемия продолжает запугивать представителей чемпионата Испании.

Один из футболистов Бетиса сдал положительный тест на COVID-19, сообщает официальный сайт клуба.

Еще один игрок Карпат заболел коронавирусом

Имя игрока андалусийцы не разглашают. Инфицированного сразу изолировали, симптомов у него нет. Через несколько дней футболист пройдет повторный тест, чтобы как можно быстрее вернуться к групповым тренировкам.

По итогам прошлого сезона Примеры Бетис финишировал на 15-й строчке в турнирной таблице.

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коронавирус Бетис Бетис Испания
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