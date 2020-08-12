Бетис подтвердил коронавирус у своего игрока

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Аталанта – ПСЖ: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов – команда Малиновского надеется на продолжение сказки
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Динамо – Десна: Луческу впервые проиграл – шоу "шахтера" Мудрика и Цыганкова, спорный пенальти, 3 разочарованияУкраина — 06:10 55263
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Шахтер – Базель – 4:1 – видео голов и обзор матчаЛига Европы — 00:32 33793
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Определились полуфинальные пары Лиги Европы 2019/20 – Шахтер официально получил соперникаЛига Европы — 11 авг 25762
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Севилья одолела Вулверхэмптон благодаря голу на последних минутах и вышла в полуфинал Лиги ЕвропыЛига Европы — 11 авг 1159