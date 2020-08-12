Бетис подтвердил коронавирус у своего игрока

Один из футболистов Бетиса сдал положительный тест на COVID-19, сообщает официальный сайт клуба.

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Имя игрока андалусийцы не разглашают. Инфицированного сразу изолировали, симптомов у него нет. Через несколько дней футболист пройдет повторный тест, чтобы как можно быстрее вернуться к групповым тренировкам.

По итогам прошлого сезона Примеры Бетис финишировал на 15-й строчке в турнирной таблице.

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