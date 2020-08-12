Гранада офіційно викупила гравця Роми – після підписання контракту в нього діагностували коронавірус

Іспанська команда викупила футболіста Роми. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт з французом підписано до 2023 року. Трансфер обійшовся у 4 млн євро.

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Вже за кілька годин після оголошення трансферу в Гоналона виявили сумнозвісний COVID-19. "Він перебуває на ізоляції в своєму будинку у Франції, технічний персонал і медичні служби підтримують постійний контакт з гравцем, щоб допомогти йому в одужанні", – сповіщає про стан гравця сайт Гранади.

Зазначимо, що минулий сезон Максім Гоналон провів у Гранаді на правах оренди та допоміг команді посісти 7-е місце в Ла Лізі сезону 2019/20. Іспанський клуб вперше в історії виступатиме в Лізі Європи.

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