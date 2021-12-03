Алавес в рамках 14-го тура Ла Лиги не смог избежать поражения от Гранады (1:2). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Программу 16-го тура открывала битва претендентов на зону вылета – Гранада в родных стенах принимала Алавес. Хозяева держались над тройкой аутсайдеров только благодаря лучшим дополнительным показателям, а гостей от неё отделяли всего два очка. Словом, ничья никого не устраивала.

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Первый тайм оказался равным, но андалусийцы выглядели острее. Именно они и открыли счёт на 14-й минуте в результате выстрела Пуэртаса с отскока с линии штрафной – мяч полетел точно в левый нижний угол. 1:0! Именно с этим цифрами на табло команды и отправились отдыхать.

После перерыва Гранаду словно подменили. До 80-х минут "насриды" имели в своем активе всего один удар по воротам, в то время как баски провели аж 9 выстрелов, запоров несколько хороших моментов. Забивать могли Мойя, Риоха и Хоселу, но в итоге счёт сравнял футболист хозяев – это Абрам подрезал мяч в свои ворота на 81-й минуте.

Впрочем, удержать ничью Алавесу не удалось, ведь на 88-й минуте Абрам исправился за свою ошибку, замкнув подачу с углового ударом головой. Мяч попал в штангу, а Ариас забил второй гол в ворота гостей. Он и принёс победу "рохибланкос".

Таким образом, Гранада набрала 15 очков, прервав 3-матчевую безвыигрышную серию и поднявшись на пятнадцатую позицию в турнирной таблице. Алавес с 14 зачётными баллами опустился на шестнадцатую строчку.

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