Алавес в рамках 14-го туру Ла Ліги не зумів уникнути поразки від Гранади (1:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Програму 16-го туру відкривала битва претендентів на зону вильоту – Гранада у рідних стінах приймала Алавес. Господарі трималися над трійкою аутсайдерів тільки завдяки кращим додатковим показникам, а гостей від неї відділяли всього два очки. Словом, нічия нікого не влаштовувала.

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Перший тайм виявився рівним, але андалусійці виглядали гостріше. Саме вони й відкрили рахунок на 14-й хвилині внаслідок пострілу Пуертаса з відскоку з лінії штрафного – м'яч полетів точно в лівий нижній кут. 1:0! Саме з цими цифрами на табло команди й відправились відпочивати.

По перерві ж Гранаду немов підмінили. До 80-х хвилин "насриди" мали в своєму активі всього один удар по воротах, в той час як баски провели 9 пострілів, змарнувавши кілька хороших моментів. Забивати могли Мойя, Ріоха та Хоселу, але у підсумку рахунок зрівняв футболіст господарів – це Абрам підрізав м'яч у власні ворота на 81-й хвилині.

Втім, втримати нічию Алавесу не вдалося, адже на 88-й хвилині Абрам виправився за свою помилку, замкнувши подачу з кутового ударом головою. М'яч влучив у стійку, а Аріас забив другий гол у ворота гостей. Він і приніс перемогу "рохібланкос".

Таким чином, Гранада набрала 15 очок, перервавши 3-матчеву безвиграшну серію й піднявшись на п'ятнадцяту позицію в турнірній таблиці. Алавес з 14 заліковими балами опустився на шістнадцяту сходинку.

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