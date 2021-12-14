Программу 17-го тура в Испании закрывал поединок в Кадисе, где одноименная команда принимала Гранаду. Гости подходили ко встрече, имея отрыв всего в три очка от зоны вылета, в то время как хозяева находились в ней на предпоследней строчке – впрочем, в случае победы "жёлтая субмарина" догнала бы "насридов". Словом, поражение было недопустимым для обоих коллективов.

Матч прошёл в равной борьбе со значительным количеством атак, хотя конвертировать его в качественные моменты удавалось редко. В первом тайме Гранада свои шансы не реализовала, а вот Кадис сумел выйти вперёд на 33-й минуте – это Арсамендия принял передачу от Фалли и нанёс красивый точный удар. 1:0!

Именно с этим счётом команды отправились на перерыв. Данные цифры продержались на табло до 87-й минуты, причем Кадис в втором тайме выглядел весьма убедительно. Тем не менее, "подводники" не дотерпели, пропустив на 88-й от Хорхе Молины. 1:1! В компенсированное время хозяева ещё и в меньшинстве остались в результате удаления Сальви, но времени одержать волевую победу у Гранады уже не было. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Таким образом, Кадис остался в зоне вылета с 13 очками. Гранада держится на пятнадцатой строчке с 15 зачётными баллами в активе.

Результаты повторной жеребьевки 1/8 ЛЧ – обновленные пары для украинцев, Роналду и Месси возвращаются в Испанию