Програму 17-го туру в Іспанії закривав поєдинок у Кадісі, де однойменна команда приймала Гранаду. Гості підходили до зустрічі, маючи відрив всього у три очки від зони вильоту, в той час як господарі перебували у ній на передостанній сходинці – втім, в разі перемогу "жовта субмарина" наздогнала б "насридів". Словом, поразка була неприпустимою для обох колективів.

Матч пройшов у рівній боротьбі зі значною кількістю атак, хоча конвертувати їх у якісні моменти вдавалося рідко. У першому таймі Гранада свої шанси не реалізувала, а от Кадіс зумів вийти вперед на 33-й хвилині – це Арсамендія прийняв передачу від Фаллі й завдав красивий точний удар. 1:0!

Саме з цим рахунком команди відправились відпочивати. Дані цифри протримались на табло до 87-ї хвилини, причому Кадіс у другому таймі виглядав досить переконливо. Втім, "підводники" не дотерпіли, пропустивши на 88-й від Хорхе Моліни. 1:1! В компенсований час господарі ще й у меншості залишились внаслідок вилучення Сальві, але часу здобути вольову перемогу в Гранади вже не було. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Таким чином, Кадіс залишився у зоні вильоту з 13 очками. Гранада тримається на п'ятнадцятій сходинці з 15 заліковими балами в активі.

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