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Гранада минимально одолела Осасуну и продолжила преследование Реала

23:53 4 Читати українською
Гранада минимально одолела Осасуну и продолжила преследование Реала
Празднование "насридов" / твиттер Гранады

В стартовом матче 9-го тура испанской Ла Лиги Гранада переиграла Осасуну на своем поле. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

38’ Домінгуш Дуарте
 
Фран Мерида 90+2’
38’ Домінгуш Дуарте
90+2’ Фран Мерида

Хозяева играли фактически на равных с памплонцами на протяжении всех 90 минут, поэтому прогнозируемо большого количества голов зрители не увидели. А больше повезло гранадцам.

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Гол в ворота соперника подопечные Диего Мартинеса забили "в раздевалку". Пригодился стандарт. На 38-й минуте Альваро Вадильо навесил со штрафного почти от углового флажка, а центрбек Домингуш Дуарте выиграл "второй этаж" и головой отправил мяч в сетку ворот Рубена.

Во втором тайме было много борьбы с небольшим количеством моментов, но голов ни Гранада, ни Осасуна больше не забивали.

Эта победа стала уже пятой для гранадцев в этом сезоне. В активе "насридов" 17 очков. Они лишь на 1 балл отстают от Реала и опережают Барселону и Атлетико. Правда, все три гранда свои матчи 9-го тура еще не сыграли. Осасуна занимает 11-е место (11 пунктов).

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