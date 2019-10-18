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Гранада мінімально здолала Осасуну та продовжила переслідування Реала

18 жовтня 23:50 51 Читать на русском
Гранада мінімально здолала Осасуну та продовжила переслідування Реала
Святкування "насрідів" / твіттер Гранади

У стартовому матчі 9-го туру іспанської Ла Ліги Гранада переграла Осасуну на власному полі. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

38’ Домінгуш Дуарте
 
Фран Меріда 90+2’
38’ Домінгуш Дуарте
90+2’ Фран Меріда

Господарі грали фактично на рівних із памплонцями впродовж усіх 90 хвилин, тому прогнозовано великої кількості голів глядачі не побачили. А більше пощастило гранадцям.

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Гол у ворота суперника підопічні Дієго Мартінеса забили "в роздягальню". У нагоді став стандарт. На 38-й хвилині Альваро Вадільо навісив зі штрафного майже від кутового прапорця, а центрбек Домінгуш Дуарте виграв "другий поверх" і головою відправив м'яч у сітку воріт Рубена.

У другому таймі було багато боротьби з невеликою кількістю моментів, але голів ні Гранада, ні Осасуна більше не забивали.

Ця перемога стала вже п'ятою для гранадців у цьому сезоні. В активі "насрідів" 17 очок. Вони лише на 1 бал відстають від Реала та випереджають Барселону та Атлетіко. Щоправда, всі три гранди свої матчі 9-го туру ще не зіграли. Осасуна посідає 11-те місце (11 пунктів).

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Іспанія Гранада Гранада Гранада - Осасуна Осасуна Осасуна
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