Гранада мінімально здолала Осасуну та продовжила переслідування Реала

У стартовому матчі 9-го туру іспанської Ла Ліги Гранада переграла Осасуну на власному полі. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Господарі грали фактично на рівних із памплонцями впродовж усіх 90 хвилин, тому прогнозовано великої кількості голів глядачі не побачили. А більше пощастило гранадцям.

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Гол у ворота суперника підопічні Дієго Мартінеса забили "в роздягальню". У нагоді став стандарт. На 38-й хвилині Альваро Вадільо навісив зі штрафного майже від кутового прапорця, а центрбек Домінгуш Дуарте виграв "другий поверх" і головою відправив м'яч у сітку воріт Рубена.

У другому таймі було багато боротьби з невеликою кількістю моментів, але голів ні Гранада, ні Осасуна більше не забивали.

Ця перемога стала вже п'ятою для гранадців у цьому сезоні. В активі "насрідів" 17 очок. Вони лише на 1 бал відстають від Реала та випереджають Барселону та Атлетіко. Щоправда, всі три гранди свої матчі 9-го туру ще не зіграли. Осасуна посідає 11-те місце (11 пунктів).

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