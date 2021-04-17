Экс-форвард донецкого Шахтера, а ныне футбольный эксперт Виктор Грачев считает, что завтрашнее противостояние между грандами украинского футбола даст ответ на вопрос о будущем "горняков".

"Предстоящий матч должен подтвердить, в состоянии ли Шахтер собраться, дать бой и обыграть Динамо. Они должны, а не киевляне, доказывать кто у нас сильнее. Это принципиальнейший матч, который расставит в дальнейшем все позиции в чемпионате.

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Тут стоит вопрос о своем самоутверждении и задачах на следующий сезон. Не может чемпион страны проиграть две игры своему ближайшему конкуренту. Если киевляне проиграют, то это будет мнимое чемпионство", – сказал Грачев в комментарии UA-Football.

Напомним, самое ожидаемое противостояние украинского футбола состоится в субботу, 17 апреля, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:30. За 5 туров до окончания чемпионата киевляне опережают своих оппонентов на 7 очков.

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