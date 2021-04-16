Донецкий Шахтер провел заключительную тренировку перед матчем с Динамо, сообщает официальный сайт "горняков".

Шахтер – Динамо: киевляне показали, как готовятся к Классическому

Работа на поле загородного комплекса Святошино длилась около часа. После разминки и игровых упражнений подопечные Каштру уделили внимание стандартам, а также провели турнир трех команд. Важно: к Классическому готовятся все, кроме Коноплянки и Исмаили, которые продолжают залечивать травмы.

Напомним, поединок между Шахтером и Динамо состоится в субботу, 17 апреля, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:30. За 5 туров до окончания чемпионата киевляне опережают своих оппонентов на 7 очков.

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