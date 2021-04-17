"Майбутній матч повинен підтвердити, чи в змозі Шахтар зібратися, дати бій і обіграти Динамо. Вони повинні, а не кияни, доводити хто у нас сильніший. Це принциповий матч, який розставить надалі всі позиції в чемпіонаті.

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Тут стоїть питання про своє самоствердження та завдання на наступний сезон. Не може чемпіон країни програти дві гри своєму найближчому конкуренту. Якщо кияни програють, то це буде уявне чемпіонство", – сказав Грачов у коментарі UA-Football.

Нагадаємо, найочікуваніше протистояння українського футболу відбудеться у суботу, 17 квітня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:30. За 5 турів до завершення чемпіонату кияни випереджають своїх опонентів на 7 очок.

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