Грабители ворвались в дом 27-летнего шведа, пока тот был вместе с командой на гостевом матче против Брентфорда. Жена Майя и двое маленьких детей в этот момент как раз были дома, сообщает Goal.

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"Во время игры Виктора в эту среду вечером к нам ворвались в наш дом в Манчестере. Я была дома одна с обоими детьми, но нам удалось спрятаться и запереться в комнате до того, как они вошли в наш дом. В общем у нас все в порядке, учитывая все обстоятельства. Впрочем, очевидно, это был очень волнующий и страшный момент как для меня, так и для моих маленьких детей. Сейчас мы находимся в Швеции и проводим время со своими семьями", – рассказала Майя.

Манчестер Юнайтед дал Линделефу несколько дней отдыха, чтобы тот побыл рядом с близкими. Швед не поучаствует в матче против Вест Хэма (22 января).

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